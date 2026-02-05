Журналисты заставили Пугачеву стать затворницей на Кипре

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным*, а также детьми Лизой и Гарри живет в Лимасоле на Кипре. В городе у артистки, предположительно, два элитных объекта недвижимости, сообщает kp.ru .

Пугачева в 2017 году оформила «золотой» паспорт Кипра. Она инвестировала в местную недвижимость.

В Лимасоле у артистки есть элитный пентхаус в 35-этажном небоскребе One. Пугачева приобрела апартаменты за почти 10 млн евро на этапе строительства. Благодаря этому семья и смогла получить паспорта Кипра. Но жители района Неаполис, где расположена квартира, делятся, что Пугачевой и ее близких там давно не видели.

Артисты перебрались в закрытый поселок, состоящий из нескольких десятков вилл. Он находится в сердце города вдоль береговой линии яхт-клуба в местной марине. Однако неизвестно, приобрела Пугачева дом или арендует.

Виллы в поселке можно купить за 3-4 млн евро (от 272 до 362 млн рублей). В аренду имущество сдают за 8 тыс. евро (725 тыс. рублей) в месяц.

Живущие в Лимасоле уроженцы России заявляют, что почти невозможно встретить Пугачеву на улице. По одной из версий, после того, как артистку сняли в неудачном ракурсе, она перестала выходить гулять. Ее не видели на протяжении нескольких месяцев.

*Внесен в реестр иностранных агентов в РФ.

