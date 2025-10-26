Журналистов не пустили на презентацию нового проекта актера Александра Петрова

Бесстрашному репортеру Александру Шпаку и его коллеге отказали в доступе на презентацию нового проекта Александра Петрова. Известный артист усилил меры безопасности и отдал приказ не пропускать журналистов, пишет Mash .

Однако Шпак, в отличие от Петрова, не проявил робости и вступил в импровизированный конфликт с охранниками и игрушечным пистолетом. Как и следовало ожидать, бутафорский пистолет и поддержка ассистента оказались бесполезны: получить интервью не удалось, и теперь фамилия Петрова занесена в список целей Шпака.

В кулуарах предстоящей презентации журналист задавал самые неожиданные вопросы гостям. Например, политический и спортивный деятель Николай Валуев порассуждал о том, что является источником мощи

Шеф-повара Александра Бельковича спросили, сможет ли он приготовить блюдо из голубя, а у очаровательная Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» поинтересовались, любит ли она пельмени.

