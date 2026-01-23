Жуковские школьники изучили творчество Салтыкова-Щедрина на марафоне «Сила слова»

Ученики 11 класса школы № 3 в Жуковском приняли участие в марафоне «Сила слова», посвященном 200-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

22 января в Жуковском прошел интеллектуальный марафон «Сила слова», организованный Московской губернской универсальной библиотекой к 200-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. В мероприятии приняли участие старшеклассники школы № 3.

В ходе лекции и видеообзора школьники познакомились с личностью Салтыкова-Щедрина — писателя, сатирика и публициста. Участники обсудили его взгляды на русский народ, историю и будущее России, а также влияние этих взглядов на творчество и общественную деятельность автора.

Библиотекарь провел для учеников виртуальный «вояж» по интернет-пространству, где были рассмотрены примеры некорректного цитирования произведений Салтыкова-Щедрина. Старшеклассники пришли к выводу, что только обращение к оригинальным текстам позволяет понять значимость писателя для русской литературы.

В завершение участникам предложили выполнить задание — проанализировать особенности языка Салтыкова-Щедрина на основе изученного материала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.