Жители Урала вышли на «Майскую прогулку» после «Ночи музеев»

Несмотря на насыщенную «Ночь музеев», многие жители Урала нашли в себе силы, чтобы в воскресный день встать пораньше и принять участие в «Майской прогулке», сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Горожане целыми семьями вышли на свежий воздух, прихватив с собой и своих питомцев, чтобы совместить прогулку с выгулом четвероногих друзей.

Участникам «Майской прогулки» предлагался выбор из 4 различных маршрутов. Самый простой, «Исетский променад», длиной 14 км, как правило, популярен среди начинающих и семей с маленькими детьми. Чуть более сложный — «Шаршатская кругосветка» на 17 км. Этот путь пролегает по лесным тропинкам вдоль живописных берегов озера Шарташ.

Уральцы, уверенные в своих силах, выбрали для изучения Новокольцовский район, где им предстояло преодолеть 33 км. А для опытных любителей пеших прогулок организаторы подготовили 50-километровый маршрут под названием «Классика». Он дал возможность полюбоваться самыми красивыми видами уральской столицы — как природными, так и городскими.

На «Майскую прогулку» предварительно зарегистрировались более шести тысяч человек. Однако, как правило, фактическое число участников значительно больше.