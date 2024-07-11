Жителей и гостей Сергиева Посада приглашают посетить областной фестиваль

Областной фестиваль «Культурный код Подмосковья» состоится в Павловском Посаде 13 и 14 июля. Городской парк культуры и отдыха соберет жителей и гостей округа, чтобы вместе весело провести выходные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

13 июля посетителей ждут: мастер-класс «Город мастеров»; фотозона «Подбери свой код»; выставка «Городские летописи»; квест «Наш культурный код»; концерт «Наше наследие»; экскурсия по парку «Взгляд в эпоху».

14 июля подготовлены следующие мероприятия: исторический квест «Кодовое слово»; мастер-класс «РуКОДельница»; выставка «Городские летописи»; фотозона «Подбери свой код»; детская анимация «ПошКОДим»; рисунок на асфальте «Павловский Посад — это…».

Также 12 июля в 12:00 в музее космонавта Валерия Быковского пройдет всероссийская акция «Культурная суббота. Сказки народов России».

Вход на все мероприятия бесплатный. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.