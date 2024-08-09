Жителей и гостей Подмосковья приглашают поучаствовать в акции «10 тыс шагов»

Акция «10 тысяч шагов» состоится в рамках проекта губернатора «Лето в Подмосковье» 10 августа, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского горокруга.

Мероприятие проведет Дворец спорта «Лама» Волоколмаского г. о.

Речь не идет о спортивной ходьбе. Пройти в парке в свободном стиле сможет каждый. Причем не обязательно 10 тыс. шагов — кто сколько сможет.

Для этого достаточно прийти в парк к 11:00 по адресу: г. Волоколамск, ул. Парковая, 3, заявить о своем желании принять участие в акции и, включив шагомер, отправиться в путь в составе целой группы. Это отличная возможность коллективно позаниматься физкультурой на свежем воздухе и провести время с пользой для здоровья.

Также для гостей парка выступят участницы коллектива «Ламы» — танцевально-гимнастического клуба «Жар-птица».

Мероприятие проводится в рамках областной программы «Парк! Спорт! Вперед!».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.