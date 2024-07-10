Жителей и гостей Подмосковья приглашают на выставку «Ткань времени»

В Серпуховском историко-художественном музее в рамках биеннале визуальных искусств проходит выставка «Ткань времени». Ее автором является член Московского союза художников Галина Смирнская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках экспозиции зрители смогут ознакомиться с искусством вышитых фотографий. Они соединены с постоянной экспозицией музея, благодаря чему экспонаты можно увидеть на столиках и комодах, а также в отдельном небольшом зале.

Выставка завершится 29 сентября 2024 года. Подробности — на сайте музея.

Серпуховский историко-художественный музей является крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Основа собрания — коллекция серпуховских фабрикантов Мараевых. В 1920−1930-е гг. фонды музея пополнились произведениями искусства из окрестных усадеб и центральных музейных хранилищ. В экспозиции представлены работы известных русских художников И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, Г. И. Семирадского и многих других.

Как ранее сообщало министерство культуры и туризма Московской области, 13 июля в Подмосковье начнется традиционный фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове».

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