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Жителей и гостей Подмосковья приглашают на выставку ростовской финифти

В музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в городском округе Мытищи проходит выставка «Огненное письмо: Ростовская финифть XIX–XX веков». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

На экспозиции представлена часть экспонатов государственного-музея-заповедника «Ростовский кремль». Гости смогут ознакомиться более чем с 200 предметами XIX–XXI веков, среди которых миниатюрные иконы, ювелирные украшения, шкатулки, пейзажи, портреты, натюрморты и крупные панно.

Ростовская финифть — народный художественный промысел изделий с миниатюрной живописью по эмали. Искусство финифти пришло на Русь в X веке из Византии, где ее называли «огненным письмом».

Проект завершится 29 сентября 2024 года. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

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