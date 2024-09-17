Жителей и гостей Чехова приглашают на бесплатные экскурсии в честь Дня туризма

В честь Всемирного Дня туризма музей памяти Лопасненского края приглашает жителей и гостей городского округа Чехов принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях под названием «Бескорыстное служение Отечеству», которые будут проходить 25, 26 и 27 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие проведут опытные экскурсоводы: Алина Власова, Ирина Борисова и Александр Дудин. Участники смогут ознакомиться с историческими событиями, связанными с развитием региона, а также узнать о значимых личностях, внесших вклад в защиту и служение Отечеству.

Время пешеходных экскурсий: с 11:00 до 11:45. Место сбора участников — г. Чехов, бульвар А. М. Прокина (у памятника).

Количество мест на каждую экскурсию ограничено — не более 20 человек.

Запись осуществляется по телефону: 8 (496) 722-28-22.

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