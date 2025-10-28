«Жесть»: в Кемерове открылась выставка металлическихскульптур

В Кемерове открыта для посещения выставка скульптур под названием «Жесть». В течение месяца любой желающий может погрузиться в мир металла. В Кузбасском центре искусств представлен масштабный авторский проект известного прокопьевского скульптора Алексея Шкляра. В экспозиции собрано более 20 монументальных и камерных работ из металла, созданных автором за последние несколько лет, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Сiбдепо

Алексей Шкляр — член Творческого союза художников России, оригинальный и талантливый автор, мастерски владеющий, казалось бы, «грубым» материалом. В его руках индустриальный металлолом, жесть и холодная сталь приобретают изящные формы, воплощая хрупкость и душевность.

«Жесть» — не просто отсылка к используемому материалу, но и отражение тех эмоций, которые вызывают произведения: изумление, потрясение и силу.

Выставочное пространство организовано в виде цельной инсталляции, вовлекающей зрителя в диалог художника с материалом. В процессе резки и сварки появились произведения, балансирующие между биоморфизмом, сюрреализмом и высокой абстракцией. Например, жуки-светильники — не просто насекомые, а крошечные хранители света. Их панцири отсылают к таинственной лесной жизни, где каждый жук выполняет роль почетного фонарика.

Одна из ранних работ была создана в 2007 году под влиянием знаменитого романа «Дон Кихот». Дон Кихот и Санчо Панса — композиция, демонстрирующая глубину человечности и преданной дружбы.

Сон о прекрасной России будущего — своеобразные размышления об изменении человека в цифровой среде. В центре композиции автор поместил женщину-феникса, а рядом с ней — фигуру странника с собакой, символизирующих человека и взаимодействие двух миров. Необычный автопортрет с Пегасом также поражает своей идеей. Он отражает трудности творческого пути, где вдохновение и искусство не возникают сами по себе, а являются тяжелой и изнурительной ношей. Пегас — это олицетворение таланта, труда и вдохновения. Конь, несмотря на свою волшебную природу, не летит сам, а следует за художником, который буквально несет его на себе.

Выставка открыта для посещения до конца ноября. Кузбассовцам представляется возможность увидеть, как из борьбы рождается красота, а грубый металл становится выразителем лирических чувств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.