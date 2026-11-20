Представительницы женсовета Богородского округа 19 ноября побывали на экскурсии в доме-музее семьи А. И. Морозова в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участницы экскурсии познакомились с жизнью русских купцов, увидели старинную посуду и предметы быта. После экскурсии за чаем они поделились впечатлениями и обсудили планы совместной работы.

Женсовет действует в округе несколько десятилетий. В разные годы его возглавляла в том числе Герой Социалистического Труда, работница Глуховского хлопчатобумажного комбината Любовь Ивановна Ананьева. Сегодня организацией руководит Ирина Юрьевна Костенко.

Усадебный дом в Глуховском парке построили в 1908 году для владельца Богородско-Глуховской мануфактуры Арсения Ивановича Морозова по проекту архитектора Александра Васильевича Кузнецова. Предприниматель, благотворитель и старообрядец был правнуком Саввы Васильевича Морозова — основателя купеческой династии. Морозовы стояли у истоков текстильного производства в Российской империи и внесли значительный вклад в его развитие.

Усадьба стала одним из популярных туристических мест Ногинска. Развитие культурных площадок и интереса к местному наследию соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В музее проводят экскурсии, мастер-классы, чаепития и квест «Купеческая ярмарка». С 1 декабря начнется новогодний квест «Тайны зимней усадьбы». Дом-музей открыт ежедневно с 09:00 до 18:00. Возрастная маркировка — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.