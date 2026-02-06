Жена Сабурова распродавала брендовые вещи за несколько часов до его задержания

Жена известного стендап-комика Нурлана Сабурова устроила распродажу брендовых вещей за несколько часов до задержания супруга в московском аэропорту Внуково. С 30 января юмористу закрыли въезд в Россию на 50 лет, сообщает SHOT .

Накануне Диана Сабурова решила распродать часть своих брендовых вещей из гардероба. Среди них — сумочка Hermes herbag, которую она выставила на продажу за 120 тыс. рублей, и сумка Jacquemus по цене 40 тыс. рублей. Обе вещи продаются за половину их первоначальной стоимости.

Кроме того, Диана выставила на продажу рубашку You wanna стоимостью 4,3 тыс. рублей, гороховый костюм You wanna — 10,8 тыс. рублей, платье-бардак вечернее — 5,4 тыс. рублей, боди Mage — 5 тыс. рублей, поло Massimo Dutti — 3,2 тыс. рублей и пиджак Lime — 5,5 тыс. рублей.

В пятницу стендап-комика задержали в аэропорту Внуково и запретили ему въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета на въезд Сабурова в страну стала критика СВО, а также нарушения закона в сфере миграции и налогов. Артист отказывался оформлять гражданство РФ, опасаясь антироссийских санкций.

