Здания института им Вавилова в Петербурге стали объектом культурного наследия
Комиссия комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга рассмотрела заявку на включение в реестр «Комплекса зданий Государственного оптического института имени С. И. Вавилова», расположенного на Кадетской линии Васильевского Острова, сообщает газета «Петербургский дневник».
Главное здание института (Кадетская линия В. О., 5, корп. 2, лит. В) было внесено в перечень выявленных памятников КГИОП по инициативе Совета ветеранов «ГОИ им. С. И. Вавилова» в 2017 году, а в 2019 году — в реестр. Также к памятнику относится сквер перед зданием с бюстом Сергея Ивановича Вавилова, который был президентом Академии наук СССР.
Это здание, выполненное в парадном послевоенном ампире, было построено с 1947 по 1956 год по проекту известного ленинградского архитектора Сергея Евдокимова. Оно сохранило оригинальную отделку интерьеров в сталинском неоклассическом стиле.
Строительство боковых корпусов затянулось до конца 1960-х, что сказалось на их облике, так как декоративные элементы фасадов не были выполнены. Эти корпуса имеют стандартную планировку с одинаковыми помещениями для лабораторий. Боковые здания не рекомендованы к внесению в список объектов культурного наследия, в то время как главное здание остается памятником регионального значения.