Здания института им Вавилова в Петербурге стали объектом культурного наследия

Комиссия комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга рассмотрела заявку на включение в реестр «Комплекса зданий Государственного оптического института имени С. И. Вавилова», расположенного на Кадетской линии Васильевского Острова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Главное здание института (Кадетская линия В. О., 5, корп. 2, лит. В) было внесено в перечень выявленных памятников КГИОП по инициативе Совета ветеранов «ГОИ им. С. И. Вавилова» в 2017 году, а в 2019 году — в реестр. Также к памятнику относится сквер перед зданием с бюстом Сергея Ивановича Вавилова, который был президентом Академии наук СССР.

Это здание, выполненное в парадном послевоенном ампире, было построено с 1947 по 1956 год по проекту известного ленинградского архитектора Сергея Евдокимова. Оно сохранило оригинальную отделку интерьеров в сталинском неоклассическом стиле.

Строительство боковых корпусов затянулось до конца 1960-х, что сказалось на их облике, так как декоративные элементы фасадов не были выполнены. Эти корпуса имеют стандартную планировку с одинаковыми помещениями для лабораторий. Боковые здания не рекомендованы к внесению в список объектов культурного наследия, в то время как главное здание остается памятником регионального значения.