Заставляет изображать оргазм: Нагиева обвинили в инфоцыганстве из-за курсов

Актер Дмитрий Нагиев проводит в Дубае курсы по «прокачке харизмы», на которых людей заставляют изображать оргазм и собак за баснословные деньги. Клиенты обвинили звезду сериала «Кухня» в инфоцыганстве, сообщает Mash .

Участникам курсов обещают «вернуть себя» и другие трансформации. Их заставляют выполнять странные задания, чтобы выйти из зоны комфорта.

Так, на занятиях участникам приходится ползать в позе собаки, изображать оргазмы и играть сценки из сериала «Кухня». Клиенты жалуются, что предлагаемой им глубины курсов недостаточно — вместо личностного апгрейда и «прокачки харизмы» они получают лишь базовую психологию.

Также клиенты утверждают, что их финансово наказывают за непослушание. Например, за плохое поведение и слив записей в Сеть штрафуют на 300 тыс. рублей, а за рекламу себя в чатах — на 500 тыс. рублей. Особенно недовольны таким положением дел те, кто взял кредиты, чтобы оплатить курсы.

Некоторые приходят просто за тем, чтобы сфотографироваться с Нагиевым и получить его автограф. Они отдают за эту услугу минимум 350 тыс. рублей. Сюда входит: фото/видео и рилс.

При этом курсы Нагиева довольно популярны — в них принимают участие визажисты, блогеры, коучи и т. д. Они платят за участие от 350 тыс. рублей до 1,65 млн рублей. Актер зарабатывает на тренинге более 90 млн рублей в год.

Ранее Нагиев стал владельцем элитных апартаментов в пятизвездочном отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае. Приобретение резиденции класса люкс на берегу Персидского залива обошлось звезде более чем в 300 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.