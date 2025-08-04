Закулисье цирка шапито: как живут и работают артисты в Москве

Артисты московского цирка шапито, открытого в парке «Южное Бутово» в рамках фестиваля «Лето в Москве», поделились подробностями своей закулисной жизни, профессиональными приметами и особенностями гастролей, сообщает «Вечерняя Москва».

1 августа во всем мире отметили День клоуна. В этот день артисты столичного цирка шапито, работающего в ландшафтном парке «Южное Бутово», рассказали о своей повседневной жизни за кулисами. В этом цирке выступают без животных, а в программе — акробаты, гимнасты и клоуны.

Ведущий цирковой программы Роман Коробко пояснил, что коллектив шапито — это большая семья, где многие артисты знакомы друг с другом с детства. Он отметил, что труппу собирал лично, приглашая лучших специалистов, в том числе артистов, которых ранее приглашал знаменитый «Дю Солей». По словам Коробко, в цирке существует множество профессиональных примет: нельзя сидеть спиной к манежу, трогать тапочки гимнасток перед выступлением или проходить перед артистом, который готовится выйти на сцену.

Воздушная гимнастка Мария Болдырева рассказала, что работает в цирке с 1994 года и продолжает выступать, несмотря на серьезные травмы в прошлом. Она призналась, что цирк стал для нее делом жизни, а доверие между партнерами — основа успеха на манеже.

Клоун Влад Богданов поделился, что проводит на гастролях по полгода и с детства мечтал работать в цирке. Он отметил, что самой сложной задачей считает поиск контакта со зрителем во время выступления.

Руководитель группы акробатов Виктор Рощин подчеркнул, что ответственность за безопасность артистов лежит на каждом участнике номера. Он добавил, что цирковая жизнь требует полной отдачи и постоянной готовности к неожиданностям.

После каждого представления артисты обсуждают прошедшее шоу и готовятся к следующему выходу на манеж. По словам Романа Коробко, цирк — это не просто развлечение, а искусство, в котором артисты выражают себя через сложные трюки и получают признание зрителей.