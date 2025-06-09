Захар Прилепин рассказал, зачем читать великих русских писателей

Писатель Захар Прилепин рассказал, почему произведения Михаила Шолохова сохраняют актуальность в XXI веке. По словам Прилепина, «Тихий Дон» и другие тексты Шолохова стоят в одном ряду с мировой литературной классикой, а в изображении коллективизации и войны его до сих пор никто не превзошел, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Михаил Шолохов писал о фундаментальных человеческих страстях — любви, предательстве, войне, голоде.

Александра Твардовского он назвал автором бессмертного солдатского эпоса «Василий Теркин», сравнив его с «Илиадой» и «Словом о полку Игореве». Прилепин сказал, что такое воплощение народного характера и художественного мастерства уникально для русской литературы.

Сергей Есенин, по социологическим данным, остается самым популярным поэтом среди молодежи. Его стихи продолжают использовать в песнях разных жанров. Прилепин объясняет это сочетанием простоты языка с глубиной чувств и национальной образностью. Он напомнил о недооцененной эпической поэзии Есенина, включая «Анну Снегину» и «Железный Миргород».

Популярность Иосифа Бродского Прилепин считает подлинной, а не модной. По его словам, западная гуманитарная наука признает за Бродским статус абсолютного авторитета. При этом писатель отметил появление антипоэтических кампаний против Бродского из-за его высказываний по Украине. Он подчеркнул, что Бродский был лоялен к родине и никогда не позиционировал себя как жертву.

Также Прилепин прокомментировал успех экранизации своего романа «Ополченский романс» и смену руководства в союзе писателей России, обозначив важность институциональной поддержки литературы в стране.