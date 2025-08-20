сегодня в 20:51

Выступление Эльдара Джарахова отменили на Алтае после обращения общественников

Общественники добились отмены выступления блогера и музыканта Эльдара Джарахова в Алтайском крае. Его обвинили в оскорбительных высказываниях в отношении россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение «Народного фронта».

Блогер должен был выступить на фестивале сельской молодежи в Павловске. Как отметили общественники, после новостей о его участии в мероприятии в организацию поступило множество обращений от местных жителей, которые требовали проверить Джарахова.

В региональном отделении ОНФ заявили, что блогер неоднократно публично оскорблял россиян, использовал антироссийскую риторику, а также пропагандировал асоциальное поведение. «Народный фронт» обратился в правоохранительные органы по данному факту.

По данным общественников, в полиции подтвердили, что музыкант совершал скандальные высказывания. Там считают, что поведение Джарахова может быть «использовано для дискредитации из-за рубежа».

Ранее блогера Никиту Ефремова задержали в Шереметьево по подозрению в финансировании ФБК*. Он получил запрет определенных действий.

*Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской, террористической организацией и запрещен.