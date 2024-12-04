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Выставку раритетной кинотехники можно посетить в Подмосковье

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» открыта выставка «Камера. Мотор. Как все начиналось». Посетители могут увидеть образцы кинотехники из частной коллекции Игоря Мясникова, а также экспонаты киномузея детского социально-реабилитационного центра им. Дмитрия Донского в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены: киносъемочная и кинопроекционная аппаратура периода СССР, а также отдельные зарубежные киноаппараты, поступившие в страну после Великой Отечественной войны.

Один из главных экспонатов — кинопроектор, который в 1947 году советскому военному атташе полковнику Петренко подарил кронпринц Северной Норвегии Олаф при открытии монумента Советскому солдату на кладбище в Осло.

Знатоков ретротехники наверняка заинтересует кинокамера «Родина», репортажная авиационная кинокамера АКС-1С, кинокамеры «Конвас», «Красногорск», «Киев» и другие. Отдельный стенд выделен под любительскую советскую киноаппаратуру.

Выставка входит в экспозиции II-ого корпуса и продолжит свою работу до 26 января 2025 года.

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