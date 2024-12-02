Выставку работ «Созвездие талантов» можно увидеть в Подмосковье

В филиале «ДЗФС» ЦДК «Созвездие» Дмитровского городского округа работает выставка работ студии «Талант» — «Созвездие талантов». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В студии занимаются дети и взрослые, которые пришли учиться рисовать с нуля. Они учатся графике и живописи, рисуя гуашью, маслом пейзажи, натюрморты, растения, животный мир, вкладывая всю душу в свои работы, и делятся этим с гостями.

Выставка работает ежедневно в выставочном зале и продлится до 7 декабря, вход свободный. Адрес проведения выставки: филиал «ДЗФС» ЦДК «Созвездие», Дмитров, Профессиональная, 92.

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