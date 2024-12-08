Выставку «Хрупкий мир» можно увидеть в картинной галерее в Подмосковье

Персональную выставку Инны Мормыги «Хрупкий мир» открыли в Люберецкой картинной галерее, она продлится до 19 января, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Экспозиция включает более 100 работ, созданных в 2022–2024 годах. Они разнообразны по стилю и технике исполнения: пастель гармонично «живет» рядом с картинами, выполненными масляными красками. Беглые наброски и схематичные рисунки контрастируют со сложными работами в смешанной технике.

Ключевая идея проекта — показать красоту и хрупкость мира. Представленные произведения — проявление творческой индивидуальности художницы, ее видение мира, отношение к разнообразным явлениям окружающей жизни.

Инна Васильевна Мормыга — член Союза художников Подмосковья, член Союза дизайнеров Москвы, председатель Люберецкого отделения Союза художников Подмосковья. Живописи и рисунку училась в МГХАИ им. Сурикова у заслуженного художника России Александра Кузнецова и у почетного академика РАХ Андрея Очнева.

Работы Мормыги выставлялись в Государственном историческом музее, ЦДХ и многих выставочных залах России.

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