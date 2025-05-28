Выставка «В поисках света» открылась в ступинской галерее «Ника»

Ступинская художница, член союза художников Галина Климанова представила 27 мая жителям и гостям города первый персональный проект «В поисках света», сообщили в пресс-службе округа.

В экспозиции представлено многоцветие пейзажей и городских зарисовок от российских глубинок до европейских городов. Всего более 30 работ в технике пастели и масла. Основной темой проекта выступает игра света и тени, их уют и загадочность. Пастелью, маслом и карандашом автор рассказывает о ярких и цепляющих мгновениях своих путешествий.

«Большинство работ сделано во время моих путешествий. Мне очень нравится наша Земля. Во все путешествия беру с собой краски, пастель и рисую. Это главная цель любых путешествий. Главное желание — рисовать красивое. Всегда любила рисовать, но много рисовать смогла, когда подросли дети и появился просвет в работе», — поделилась художница.

Галина Ивановна Климанова ведет активный образ жизни, путешествует и занимается фламенко. Поздравить автора с первой персональной выставкой пришли родственники и друзья. В честь Галины прозвучало много теплых слов и творческих подарков. Легкости и очарования добавило экспозиции выступление музыкантов Ступинской филармонии.

Как отмечают посетители выставки, каждая картина погружает зрителя в особую атмосферу, позволяя путешествовать, оставаясь на месте.

«Обожаю ее работы. Есть ее картины дома. Люблю ее море, ее небо — невозможно отвести взгляд», — поделилась Наталья Фатькина.

Школьники и студенты могут посетить выставку по Пушкинской карте.

Выставка продлится до 28 июня.

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