Выставка тибетской медицины проходит в усадьбе Вяземы в Одинцовском округе

В Восточном флигеле усадьбы Вяземы в Одинцовском округе до 29 января 2026 года открыта выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Экспозиция знакомит посетителей с копиями тибетского медицинского атласа XVII века из Национального музея Республики Бурятия. Атлас включает 33 листа с 76 живописными изображениями, отражающими древние восточные медицинские практики, методы диагностики, лечения и врачебную этику.

Посетители могут получить базовые знания о традиционной медицине и узнать о подходах к сохранению здоровья и долголетию.

Выставка будет работать до 29 января 2026 года. Билеты доступны, в том числе по Пушкинской карте. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.