Выставка современного художника-авангардиста открылась в Реутове

«Лена Лангер — член союза профессиональных художников России и союза абстракционистов России, участник более 50 российских и зарубежных проектов. Ее картины включены в собрания частных коллекций России, Турции и США. Экспозиция сегодняшней выставки включает в себя серии картин «Мастер и Маргарита», «Метаморфозы», «Цветочные мотивы» и погружает своих зрителей в удивительный мир цвета, ритма, пересечения линий, чередования цветовых плоскостей. Каждый может увидеть здесь что-то свое, но при этом эмоционально прочувствовать картины автора», — рассказала об авторе и выставке директор МВЦ г. Реутов Антонина Кошкина.

Выставка в Реутове будет работать до 6 июля включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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