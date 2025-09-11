Выставка «Нить за нитью» в Петербурге расскажет о культуре малых народов России

Бесплатная выставка, объединяющая традиционное ткачество и современное искусство, откроется в библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга 18 сентября. Экспозиция «Нить за нитью», доступная для посетителей от 3 лет, станет частью проекта «Невидаль», сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам куратора «Невидали» и руководителя уличного театра «Небесные бродяги» Ильи Лошакова, посетители смогут увидеть как подлинные предметы быта, связанные с ткацким ремеслом, так и современные художественные объекты, отражающие культурное наследие различных народностей России.

На выставке «Нить за нитью» посетители увидят настоящие старинные предметы для ткачества, собранные у жителей Алтайского края. По словам Лошакова, все представленные экспонаты, включая прялки, веретена и трепала для обработки льна, раньше активно использовались в быту.

Особое внимание привлекут авторские куклы, созданные актрисой театра «Небесные бродяги» Софой Тарасовой с использованием исторических материалов. Они станут центральными объектами экспозиции. Дополнят выставку кинетические инсталляции, которые будут оживать при движении света.