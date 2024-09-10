Выставка «Народные художественные промыслы» открылась в Подмосковье

Экспозиция «Народные художественные промыслы» во Дворце культуры «Вертикаль» городского округа Дзержинский открылась 9 сентября и продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь представлено порядка 70 экспонатов: фольклорные костюмы, расписные ложки, трещотки, глиняные свистульки, коромысло, рубель, глиняные горшки, стиральная доска (используется как народный инструмент), самовары, матрешки, домотканые дорожки, национальные головные уборы.

Народные промыслы — особые художественные традиции, столетиями складывавшиеся в разных регионах. В их основе лежит искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. Жостовская роспись, вологодское кружево, палехская миниатюра, дымковская игрушка — это только некоторые из видов художественных промыслов, существующих в России.

Экспозиция привлечет внимание жителей и гостей города самых разных возрастов. Вход свободный.

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