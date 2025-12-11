Выставка миниатюр открылась в Барвихинской школе Одинцовского округа 10 декабря

VII ежегодная выставка «Миниатюра для творческой молодежи» стартовала 10 декабря в Барвихинской средней школе Одинцовского округа. В экспозиции представлены более 700 миниатюр, включая солдатиков, модели техники и работы российских художников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Барвихинской средней школе Одинцовского округа 10 декабря открылась VII ежегодная выставка «Миниатюра для творческой молодежи». Посетителям представили более 700 миниатюрных фигурок солдатиков разных эпох, моделей бронетехники, артиллерии, самолетов и кораблей. Экспозиция знакомит школьников, родителей и педагогов с различными видами досуга, связанными с моделированием и творчеством.

Куратор выставки, методист Одинцовского молодежного центра и генеральный директор АНО «Технологии Созидания» Андрей Ткачук отметил, что экспозиция ежегодно пополняется новыми экспонатами благодаря сотрудничеству с коллекционерами и художниками. В этом году одной из новинок стал набор миниатюр штаба Наполеона I, выполненный из софт пластика и отражающий сцену сражения.

Среди экспонатов также выделяется жанровая композиция «Встречи в тайге» из Владивостока, включающая фигурки исследователей, собирателей женьшеня и тигра. Особое место занимают миниатюры из игровых вселенных Malifaux и Warhammer, созданные призерами международных конкурсов Полиной Кочуевой, Егором Кошелевым и Сергеем Полкановым. Выставка будет работать до середины января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.