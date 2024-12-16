Выставка «Красавицы русской наряд» открылась в Подмосковье

С приветственным словом выступила заместитель главы округа Юлия Калинина. «Одна из масштабных выставок, подготовленных в музее, в 2024 году. Надеюсь, посетители смогут оценить труд наших сотрудников и коллег из Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Одежда, и в особенности праздничный наряд, значили для нашего народа многое. Предлагаю окунуться в эту историческую атмосферу», — сказала Калинина.

В XVIII веке даже крестьянские девушки и женщины могли себе позволить праздничный костюм, изготовленный из богатых и дорогих тканей, таких как парча, шелк или бархат, а в XIX веке — «китайка».

Основа женского костюмного комплекса центральных губерний России — сарафанный комплекс с девичьим или женским головным убором — девичьей повязкой, «кокошником», «сорокой» или повойником, искусно украшенным золотным шитьем или жемчугом, — хорошо сохранялся в сельской местности вплоть до начала XX века.

На выставке представлено около 100 предметов и элементов праздничного женского костюма конца XVIII — начала XX веков из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: образцы дорогих привозных бархатов и отечественных тканей, таких как парча, шелк и атлас; косоклинные и круглый сарафаны, рубахи-«рукава»; девичья повязка, кокошники владимиро-суздальского типа, «сороки» с вышитыми золотными и шелковыми очельями; атласные с золотными нитями платки. Из верхней летней одежды представлены «боры» (душегреи) и шугай из малинового шелкового штофа.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (496) 647-78-18.

Выставка продлится до 26 января (0+).

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