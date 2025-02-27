Выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья» откроется в Электростали 1 марта

1 марта в выставочном зале им. О. А. Коняшина в Электростали открывается областная выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья». Это одно из старейших творческих событий в регионе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект начался в 1997 году и проводится раз в два года. Организатором выступает администрация округа Электросталь при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и поддержке ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова».

Выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья» посвящена сохранению народных традиций лоскутного шитья, выявлению современных тенденций в этом виде искусства, а также поддержке талантливых мастеров и профессиональному развитию начинающих авторов.

В выставке примут участие более 100 мастеров из 20 муниципальных образований Московской области. Будет представлено свыше 300 уникальных авторских работ, созданных за последние два года. Среди участников — творческие коллективы студий, клубов и объединений из городских округов: Богородский, Балашиха, Красногорск, Клин, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Сергиево-Посадский, Серпухов, Щелково, Электросталь, Электроугли, а также муниципальных округов: Волоколамский, Истра, Раменский, Шатура.

Вниманию посетителей представят лоскутные одеяла и покрывала, панно и картины, куклы и игрушки, предметы одежды и аксессуары, выполненные в разнообразных техниках лоскутного шитья.

Оценивать работы участников будет жюри под председательством заведующей отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства ГРДНТ имени В. Д. Поленова, искусствоведа, члена Творческого Союза художников России Полины Зенкиной. Победителей определят в двух номинациях: «Лучшее авторское произведение» и «Лучшее коллективное произведение». Также будут выбраны десять лауреатов, которых наградят за высокохудожественные и сложные в исполнении работы. Победители и лауреаты будут награждены памятными призами и дипломами Министерства культуры и туризма Московской области. Все участники выставки получат дипломы.

Торжественное открытие выставки состоится 1 марта в 14:00. Гостей открытия ждет выступление Ансамбля баянистов «Русский тембр» Московской областной филармонии и солистки Юлии Пилипович.

В рамках выставки пройдут мероприятия из цикла «Культурный четверг». 6 марта состоится концерт русской песни «Жизнь величали полотном и думали о счастье» с участием клубного объединения «Культурное наследие». 20 марта гостей выставки ждет мастер-класс по лоскутной технике от мастера Марины Мамоновой.

Выставка будет работать до 30 марта.

Адрес: Московская область, г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 38.

Подробности на сайте музейно-выставочного центра г. о. Электросталь.

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