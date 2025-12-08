Выставка графики Антона Сушкина открылась в Домодедово 2 декабря

В молодежном центре «Победа» в Домодедово открылась выставка графики Антона Сушкина под названием «Если честно, то…». Экспозиция включает коллекцию работ, в которых художник исследует человеческие эмоции и переживания через графические образы.

Кураторы выставки Дмитрий Пластинин и Наталья Кумалагова создали атмосферу, способствующую полному погружению в искусство. Посетители могут ознакомиться с творчеством Антона Сушкина и расширить свои представления о графическом искусстве.

Выставка будет работать до 28 декабря с 9:00 до 18:00 по адресу: молодежный центр «Победа», площадь 30-летия Победы, 2. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в Доме Правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья. В зале присутствовало около 360 человек.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.