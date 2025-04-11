Вышел с кислым лицом: зрители рассказали о концерте Скриптонита в Лондоне

Зрители негативно отозвались о концерте казахстанского рэпера Скриптонита в Лондоне: исполнитель вышел на сцену «с кислым лицом» и выражал недовольство реакцией фанатов на песни из старого альбома, сообщает Инфо24 .

По словам поклонников, которые специально приехали в Англию ради выступления любимого певца, за 20 минут до окончания программы он бросил микрофон в сторону зала и ушел со сцены.

Стоимость билетов составила от 114 до 285 фунтов, то есть от 20 до 30 тыс. рублей. Многие назвали поведение Скриптонита неуважительным.

11 марта скандал разразился на концерте Валерия Меладзе в ледовом холле «Тондираба» в Таллине. Зрительницы устроили драку, в итоге их пришла успокаивать охрана. Причина словесной потасовки изначально состояла в том, что одна из участниц начала танцевать и этим помешала другой смотреть на певца на сцене.