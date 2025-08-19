Выплату по программе «Земский работник культуры» получил звукорежиссер из Домодедова

Звукорежиссер первой категории СП «Повадинский СДК» МБУ «ЦКД „Импульс“ Владимир Борисович Осадчев стал первым сотрудником учреждения культуры Подмосковья, который получил выплату в рамках участия в программе „Земской работник культуры“. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В сфере культуры Владимир Борисович работает давно: с 1978 года он состоял в творческом активе Михневского районного дома культуры, на протяжении 40 лет руководил вокально-инструментальным ансамблем «Каравелла».

С 2004 года на протяжении десяти лет служил директором Михневского парка культуры и отдыха (центр досуга «Михнево»). В 2018 году был переведен в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-творческий центр» г. Ступино. А с апреля 2025 перешел звукорежиссером 1 категории в структурное подразделение «Повадинский СДК» МБУ «ЦКД „Импульс“ г. о. Домодедово. Владимир Борисович быстро влился в коллектив „Повадинского СДК“.

Владимир Борисович обладает глубокими знаниями в области звукорежиссуры, звуко- и светооснащению домов культуры, умением построения масштабных звукоусилительных комплексов для работы на больших городских площадках, владеет управлением современными программами и оборудованием. Регулярно повышает свои профессиональные навыки, занимается самообучением и стремится к освоению новейших технологий в современной звукорежиссуре. Коллеги по работе высоко ценят Владимира Борисовича как первоклассного специалиста и творческого, активного и неравнодушного человека.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.