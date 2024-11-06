Выходные с историческими клубами пройдут в кинопарке «Москино»

В предстоящие выходные, 9 и 10 ноября, гости кинопарка «Москино» смогут посетить ремесленные мастерские, сняться в «Покровских воротах», принять участие в исторических мастер-классах и т. д., сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Увидеть исторические сражения и освоить старинные ремесла

Гости кинопарка «Москино» увидят военные шоу и профессиональные постановки, посвященные событиям 1030–1031 годов. В 11:00 и 16:00 зрителей ждет строевая подготовка дружин, одетых в достоверные костюмы воинов тех времен. В 15:00 в кулинарном лектории гостям продемонстрируют приготовление блюд по старинным и традиционным рецептам.

На площадке «Соборная площадь» в 12:00 состоится турнир дружин, а в 14:00 — лекция «Одежда жителей Руси». В 17:30 здесь можно будет увидеть сражение войск Ярослава Мудрого и Болеслава I.

В выходные в кинопарке организуют три экскурсионных маршрута сразу по нескольким экспозициям. Экскурсии длятся 20 минут и будут проходить поочередно в течение дня — с 10:00 до 18:00.

На мастер-классах участникам предложат попробовать себя в роли кузнеца и свечника, освоить технику набойки на ткани, азы каллиграфии и ковроткачества и т. д. А военную технику уже ХХ века можно увидеть на парковке перед Музеем техники Вадима Задорожного на выставке «За лентой».

Заняться творчеством и побывать в кинопутешествии

На 25 площадках кинопарка всех желающих ждут подвижные игры и другие активные мероприятия, например, стрельба из лука, сражение на тямбарах. На площадке «Уездный город» с 10:00 до 18:00 состоится премьера постановочной съемки по мотивам знаменитого фильма Михаила Козакова «Покровские ворота».

Площадка «Питерский бар» превратится в легендарную таверну «Три пескаря» из киносказки о Буратино. В локации «Москва 1940-х годов» можно будет окунуться в атмосферу послевоенной столицы.

Для детей проведут мастер-классы по стринг-арту и изготовлению кинохлопушек. На первом этаже образовательного центра можно также приобрести билет на пешеходную экскурсию. Ребят ждут и в Парке сказок.

Стать звездой и посмотреть кино

В «Медиа Академии» кинопарка проведут занятия по актерскому мастерству. Гостей также ждут на танцевальном мастер-классе. На площадке «Театр Гонзаги» выступят музыкальные коллективы. В кинотеатре кинопарка взрослые смогут посмотреть драму «Любовь Советского Союза», фильм «Время жить», «Возвращение попугая Кеши». Билеты можно приобрести на сайте.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо приобрести билет. Купить его можно только онлайн, оплата наличными не предусмотрена. В случае посещения только кинотеатра приобретение билета на вход в кинопарк «Москино» не требуется. Подробности о мероприятиях можно узнать на сайте.