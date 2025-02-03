Всероссийская виолончельная академия проведет мастер-класс в Подмосковье

В субботу, 8 февраля, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского, г. о. Клин, Всероссийская виолончельная академия проведет уникальный мастер-класс для любителей музыки. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Создатель и руководитель Виолончельного квартета им. Растрелли («Rastrelli Cello Quartet»), выдающийся виолончелист Кирилл Николаевич Кравцов преподаст урок игры на виолончели. Мастер-класс предоставит участникам возможность углубить свои знания и навыки в игре на этом музыкальном инструменте.

Всероссийская виолончельная академия существует уже три года. Проект направлен на популяризацию и развитие виолончельного искусства в России. Академия организует разнообразные мероприятия: мастер-классы, лекции и концерты, объединяя лучших виолончелистов страны.

Ежегодный образовательный интенсив — основное событие Академии — собирает на свои занятия свыше 250 виолончелистов, среди который концертирующие исполнители, преподаватели, студенты и ученики разных возрастов. Преподавателями мастер-классов за время существования академии стали такие мастера виолончели как А. Рамм, Б. Андрианов, А. Князев, К. Кравцов, К. Родин, М. Журавлева, О. Галочкина, А. Васильев, А. Спиридонов, О. Бугаев, Б. Лифановский и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.