«Все сильно преувеличено»: Киркоров не скрывает серьезную болезнь

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не скрывает свой диагноз — сахарный диабет, но информация в СМИ и слухи о его состоянии и планах сильно преувеличены, сообщает сайт MK.Ru .

«Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Все остальное сильно преувеличено. Распуская эти слухи, они сами раскручивают мою популярность, говоря, что у меня тяжелая болезнь, но при этом я готовлюсь к сольным концертам», — сказал певец.

Он также подчеркнул, что выполняет все предписания медиков и чувствует себя неплохо, сейчас в его жизни много спорта и правильное питание.

В апреле у Киркорова диагностировали диабет второго типа, до этого он получил ожог от фейерверка на своем концерте. Раны долго не затягивались, поэтому врачи направили его на анализы и подтвердили заболевание. Он получал ежедневные уколы инсулина.