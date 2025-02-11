«Все хорошо»: Екатерина Васильева опровергла информацию о плохом самочувствии
Екатерина Васильева опровергла, что ей понадобилась срочная помощь медиков
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Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева опровергла информацию о том, что ей понадобилась экстренная помощь медиков, отметив, что с ней все хорошо. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее SHOT написал, что у 79-летней Васильевой обострился панкреатит.
«Все со мной хорошо», — прокомментировала новость артистка.
Она известна зрителям по фильмам «Чародеи» и «Черная молния». Несколько лет назад Васильева перестала сниматься. В 2021 году она ушла в монастырь и приняла постриг.