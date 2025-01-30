Время наших героев: в центре «Россия» представят документальные фильмы

III Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» пройдет в национальном центре «Россия» 21–23 февраля: гостям покажут сразу три новых фильма, сообщает RT .

На церемонии открытия 21 февраля в 18:00 пройдет показ громкой премьеры «Остров веры».

«Фильм о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром, основанная донецким старцем Зосимой, стала местом спасения на долгие три года», — рассказала военный документалист Ольга Кирий.

Другая премьера — «На острие копья»: картина Руслана Гусарова и Михаила Бурова. По их словам, цель фильма — поразмышлять вместе с героями о жизни и смерти, смыслах и символах происходящего в условиях войны.

«Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу», — заявила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Наконец, «Роскосмос Медиа» представит документальную картину «С огнем в сердцах»: она посвящена военнослужащим-добровольцам «Роскосмоса».