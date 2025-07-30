Врачи запретили нервничать: у актера Юрия Назарова обнаружили проблемы с сердцем
Mash: у актера Юрия Назарова выявили проблемы с сердцем
Фото - © РИА Новости,Константин Михальчевский
У 88-летнего народного артиста РФ Юрия Назарова появились гипертонические проблемы, из-за которых он обратился к врачам. Те порекомендовали ему не нервничать и стараться не попадать в стрессовые ситуации, сообщает Mash.
Помимо этого, Назарову посоветовали питаться, соблюдая диету, и заниматься спортом.
Актер известен по ролям в «Рассказах о Ленине», «Последних залпах», «Зеркале» и «Трудном часе».
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