Врач оценил последствия травмы руки у Максима Галкина* после ДТП

Спортивный врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что после травмы сухожилия и артерии, полученной Максимом Галкиным* в ДТП, возможна частичная или полная утрата подвижности кисти. По словам специалиста, прогноз зависит от степени повреждения сухожилий: при частичном разрыве возможно консервативное лечение, а при полном — необходима операция и длительная реабилитация.

Литвиненко пояснил, что даже после хирургического вмешательства не всегда удается полностью восстановить функцию кисти.

«Очень часто это заканчивается тем, что формируется контрактура сустава, то есть не всегда 100 процентов эти сухожилия восстанавливаются. Инвалидом человек не становится, хотя все зависит от тяжести травмы», — отметил врач.

Он добавил, что при серьезных повреждениях кисть может остаться в согнутом или висячем положении, что затруднит выполнение бытовых действий.

Врач также прокомментировал повреждение артерии. По его словам, если повреждена одна из нескольких артерий, питающих кисть, кровоснабжение может быть компенсировано за счет коллатерального кровотока, и серьезных последствий удается избежать.

Ранее журналистка Божена Рынска сообщила, что инцидент произошел три дня назад в Юрмале. Галкин ехал на велосипеде, соблюдая правила дорожного движения и используя шлем, когда его сбил автомобиль, выезжавший с боковой улицы. В результате ДТП у юмориста диагностировали сильный порез руки с повреждением артерии и сухожилий.

