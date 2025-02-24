Возраст и внуки: почему Валерия хочет покинуть сцену

Певица Валерия собирается завершить свою карьеру и провести несколько прощальных концертов. Музыкальный продюсер и ее супруг Иосиф Пригожин поделился своим мнением о причине такого поступка звезды, сообщает Общественная Служба Новостей .

Исполнительница объяснила свое решение возрастом. Однако Пригожин добавил, что после 35 лет на сцене артистка решила уйти на пенсию на вершине своей карьеры. Он подчеркнул, что важно уйти на пике популярности, так как аудитории не нравятся уставшие исполнители, теряющие свои голоса.

«А в нашей стране многие любят прощаться и объявлять о завершении карьеры, но потом дальше мучать людей», — отметил продюсер.

Пригожин также заявил, что Валерия — не из таких звезд. Он считает, что артистка будет появляться время от времени на сцене, но крупные туры и сольные концерты выйдут из обихода.

Певица давно хотела уйти на пенсию, но ее сдерживали привлекательные предложения. Пригожин объяснил, что сейчас индустрия другая: альбомы не в моде, а на первом плане синглы.

Артистка же уверена, что важно дать дорогу свежим талантам. Она оказала значительное влияние на российскую поп-культуру, и ее имя навсегда будет ассоциироваться с музыкальной историей. Валерия хочет провести время вдали от сцены с семьей и внуками, заключил Пригожин.