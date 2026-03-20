Возлюбленный Лерчек не мог сдержать слез во время интервью

Он рассказал, что это был тяжелый год для его семьи, но он верит в лучшее.

Кроме того, адвокат Чекалиных — Константин Третьяков рассказал, что его подопечной впервые стало плохо в январе прошлого года, но из-за домашнего ареста она не могла самостоятельно поехать в больницу. По словам адвоката, они несколько раз обращались к следователям с этим вопросом, но даже по беременности в профильное медицинское учреждение Лерчек смогла обратиться только тогда, когда дело поступило в суд для рассмотрения по существу.

При этом МВД опровергло заявления Лерчек о том, что ей не разрешали наблюдаться в государственных клиниках.

16 марта Гагаринский районный суд Москвы поставил на паузу рассмотрение уголовного дела против Чекалиной. У нее нашли рак желудка четвертой стадии с осложнениями.

Против Чекалиной и ее бывшего супруга Артема расследовали уголовное дело за перевод 250 млн рублей с использованием подложных документов. Они находились под домашним арестом. 29 января 2026 года экс-партнера пары Романа Вишняка посадили на два с половиной года в колонию общего режима.

