Воспитанники Ансамбля танца из Серпухова выступили на форуме в Москве

22 ноября Национальный центр «Россия» стал эпицентром энергии и амбиций, приняв более 3 тыс. молодых и целеустремленных людей со всей страны на итоговом мероприятии Росмолодежи — проектах «Предпринимай» и «Созидатели», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кульминацией дня стала торжественная церемония награждения Всероссийской премии «Молодой предприниматель России», отметившая самые яркие и инновационные проекты молодежи.

Грандиозное событие открылось впечатляющей постановкой «Город создателей» в исполнении Образцового коллектива «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа. Под руководством талантливого балетмейстера Джамили Мирзоевны Старостиной, педагога колледжа, артисты создали мощный и вдохновляющий пролог, задав высокий тон всему мероприятию. Их выступление стало ярким символом созидательной энергии и таланта, присущего российской молодежи.

Мероприятие посетили почетные гости, чье присутствие подчеркнуло важность и высокий статус инициатив Росмолодежи:

• Ольга Петрова — заместитель Министра науки и высшего образования РФ,

• Алексей Нечаев — руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме,

• Игорь Гуляев — знаменитый дизайнер и основатель модного бренда,

• Ксения Алферова — актриса и сооснователь благотворительного фонда «Я есть!»,

и многие другие выдающиеся деятели, которые выступили с напутственными словами и поделились своим опытом с молодыми участниками.

Завершилась церемония награждения столь же эффектно, как и началась: Ансамбль танца «Славянский лик» Губернского колледжа вновь вышел на сцену, чтобы совместно со сводным хором «Первых» исполнить финальную постановку. Это мощное и вдохновляющее завершение стало ярким аккордом грандиозного дня, полного признания, вдохновения и предвкушения новых свершений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.