Воскресенск проведет культурную неделю в парках с 16 марта

Парки городского округа Воскресенск подготовили серию познавательных, творческих и спортивных мероприятий с 16 по 22 марта 2026 года. Программы рассчитаны на детей и взрослых и пройдут на нескольких площадках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет организуют познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне у фонтана, игровые программы и мастер-классы. Для посетителей старше 12 лет подготовлена экскурсия «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. Участникам расскажут об истории усадьбы, происхождении ее названия, уникальной восьмилучевой системе, судьбах владельцев и обитателей, а также о событиях, связанных с переходом имения к купцам.

Также в Кривякино пройдут интерактивные программы с мастер-классами, в том числе «Древний мир» с экскурсионной частью и кинопоказом, «Как появились буквы», «Тайна русского кокошника», «Барышня-матрешка», «На них все держится» и квест «Птичьи суперспособности». Требуется предварительная запись по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки и занятия доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник состоится игровая программа для детей и встречи в «ИгроКлубе» с настольными играми. В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для малышей. В четверг в павильоне организуют мастер-класс и познавательную беседу «А знаете ли вы?» для детей от 0 лет. Кроме того, в парке запланированы занятия северной ходьбой для любителей активного образа жизни и участников программы «Активное долголетие». Возможны изменения расписания из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.