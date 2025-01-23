Воробьев: реконструкцию усадьбы Татищева под Солнечногорском завершат в 2026 г

Подмосковье вместе с Российским военно-историческим обществом (РВИО) в 2026 году завершит реконструкцию усадьбы Татищева под Солнечногорском. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на заседании Попечительского совета РВИО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Один из самых значимых проектов, которые Подмосковье проводит совместно с РВИО, — воссоздание исторической усадьбы Татищева, где заканчивал свой фундаментальный труд основоположник русского источниковедения, выдающийся государственный деятель Василий Татищев.

«Усадьба в городском округе Солнечногорск была когда-то практически в руинах, а сейчас преображается. Мы благоустроим территорию, там будет все красиво, комфортно для отдыха и времяпрепровождения с друзьями, c семьей, для тех, кто хочет лучше познакомиться с историей нашей страны. Сделаем удобную доступную дорогу и всю необходимую инфраструктуру», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил Свердловскую область. По словам Воробьева, проект реконструкции усадьбы объединил регион с Подмосковьем. Губернатор отметил готовность и дальше сотрудничать с РВИО.

В 2023 году специалисты привели в порядок прилегающую к усадьбе автодорогу. Была также проложена удобная и безопасная тропа к Рождественскому погосту, установлен памятник Татищеву, а рядом — всесезонная библиотека.

В конце прошлого года здесь была открыта аллея правителей России — скульптурная композиция Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей, которые руководили Россией за более чем тысячелетний период.

Усадьба также знаменита тем, что в XVIII веке здесь были самые большие яблоневые сады в Подмосковье. Сейчас высажено 12 тыс. саженцев яблонь и груш.

«Уверен, что сюда будут приезжать и школьники, и туристы из разных регионов страны. Летом запланирован большой лекционно-экскурсионный цикл», — рассказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Он добавил, что в Подмосковье реализуется программа благоустройства парков в лесах, где можно покататься на лыжах, роликах или заняться бегом. Такой парк хотят создать и на территории усадьбы. Здесь также планируется возвести детский образовательный центр, гостиничный и досуговый комплексы.

Другие проекты благоустройства

Будет капитально отремонтирована региональная дорога М-10 «Россия» – Болдино – Шахматово протяженностью свыше 7 км. Все работы завершат в 2026 году.

Кроме того, будет благоустроена территория рядом с усадьбой Чернышевых в Лыткарине. На площади свыше 1 га появится сквер с аллеями и прогулочными дорожками, детской и спортивной площадками. Установят памятник учителю и наставнику Петра I — Никите Зотову.

Другой значимый совместный проект Подмосковья и РВИО – установка стел в населенных пунктах, которым указом президента присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В Подмосковье таких три — Коломна, Ступино и Подольск.

«Исторический и культурный суверенитет — это тоже основа национальной безопасности любого уважающего себя государства», — отметил председатель Попечительского совета РВИО, постоянный член совета безопасности РФ Сергей Иванов.