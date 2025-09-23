Волонтеры из округа Пушкинский помогли провести музыкальный конкурс «Интервидение-25»

В минувшую субботу в Одинцове состоялся грандиозный музыкальный праздник — международный конкурс «Интервидение». На одной сцене встретились таланты из более чем двадцати стран, подарив зрителям незабываемые эмоции, передает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.

Гости и участники мероприятия особо отметили его безупречную организацию. Это касается не только яркого зрелища, но и колоссальной работы, проделанной за кулисами. Огромный вклад в успех конкурса внесла команда волонтеров.

Волонтерский корпус «Интервидения» объединил представителей 47 регионов России, а также добровольцев из других стран. Среди тех, кто помогал организовать музыкальный конкурс, были и наши земляки — волонтеры из округа Пушкинский. Наши активисты, помимо прочих задач, встречали гостей из других государств и помогали им с размещением, чтобы создать максимально комфортные условия для гостей нашей страны.

Стоит отметить, что подготовка такого масштабного волонтерского корпуса стала возможной благодаря совместным усилиям регионального Министерства информации и молодежной политики, агентства «Росмолодежь», портала «Добро.РФ», движения «Волонтеры Подмосковья» и фонда «Традиции искусства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.