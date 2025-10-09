Волочкова рассказала, зачем использует фотошоп для снимков

Волочкова: я применяю на фото фильтры, когда есть настроение для экспериментов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее природную красоту сложно чем-то испортить, но, когда есть настроение поэкспериментировать, она накладывает на свои фотографии для соцсетей фильтры и применяет Adobe Photoshop, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я миллион раз появлялась на людях в естественном виде и всегда получала исключительно положительные отзывы. А вот фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать. Да, кто-то пишет, что пальцев не досчитался, но мы же не знаем, вдруг этот человек просто не умеет считать?» — сказала скандальная звезда.

По ее словам, все в шоу-бизнесе «фотошопят» свои фото и никогда ничего не выложат без косметики.

Волочкова также отметила, что стремление заслужить всеобщее одобрение — задача невыполнимая для человека, находящегося в центре внимания. Независимо от поступков всегда найдется критика.

