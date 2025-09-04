Волгин: сложности с языковым барьером на съемках «Красного шелка» быстро ушли

Режиссер Андрей Волгин раскрыл детали производства российско-китайского фильма «Красный шелк», который является проектом Национальной Медиа Группы (НМГ). Он отметил, что сложности с языковым барьером на съемках быстро исчезли, сообщает газета «Известия» .

Кинематографист рассказал, что его китайские коллеги — настоящие профессионалы. Он оценил их дисциплинированность, гостеприимство, умение налаживать коммуникацию.

Волгин отметил, что языковой барьер между участниками съемок пропал спустя неделю работы. Этому поспособствовало общение на языке жестов, а также то, что китайские актеры довольно быстро выучили русский язык. Это удивило Волгина сильнее всего.

«Многие артисты достаточно хорошо говорят уже на русском языке. Мы стараемся не отставать», — сказал режиссер.

«Красный шелк» вышел в прокат в России 20 февраля этого года. Картина рассказывает историю бывшего царского агента, которого играет Милош Бикович. В центре внимания ленты — события, которые произошли в преддверии VI съезда Коммунистической партии Китая.