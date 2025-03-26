Vogue: в моду возвращается популярный предмет гардероба из 2010-х годов

Один из предметов гардероба, пользовавшийся популярностью в 2010-х годах, вновь стал актуальным благодаря усилиям известных дизайнеров, сообщает французская версия журнала Vogue .

В статье отметили, что в тренде оказались болеро, представленные в осенне-зимних коллекциях таких ведущих мировых брендов, как Miu Miu, Dior и Ludovic de Saint Sernin. В рамках последних модных недель они показали фасоны из искусственного меха и изделия, украшенные люверсами.

Из материала следует, что модели демонстрировали на подиуме наряды в сочетании с облегающими кожаными и атласными юбками, бра-топами, майками с надписями, сапогами и босоножками с гольфами.

Ранее стало известно, что французский дом моды Louis Vuitton теряет космические суммы в России. по итогам прошлого года убыток известной компании составил 1,1 млрд рублей. Убытки терпят и другие компании — Chanel, Hermes, Gucci, Christian Dior и Prada.