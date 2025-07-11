Военного пенсионера оштрафовали за угрозу испортить граффити в Москве

Военный пенсионер из Москвы Эдуард Гойда получил штраф в размере 30 000 рублей после конфликта с соседкой, во время которого пригрозил испортить патриотическое граффити, которым занималась женщина, если на нем будет буква Z и георгиевская лента. В итоге горожанка обратилась в правоохранительные органы, и пенсионера оштрафовали, сообщает «Осторожно, новости» .

Предварительно известно, что пенсионер и женщина поссорились в конце апреля 2025 года. Тогда горожанка на Туристической улице в Москве работала над патриотическим граффити. Картина содержала надпись «Поклон тебе, солдат России» и изображение современных военных, именно это и не понравилось Гойде.

Во время спора Гойда негативно высказался о бойцах, участвующих в специальной военной операции, и пригрозил испортить рисунок, если художница добавит на него георгиевскую ленту или букву Z.

Женщина не стала терпеть угрозы и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В дальнейшем суд назначил мужчине, который также оказался инвалидом, минимальный штраф в 30 тысяч рублей.

Во время слушания Гойда заявил, что является бывшим военнослужащим и искренне сожалеет об инциденте. Благодаря предоставленным документам об инвалидности и военной службе, судья принял решение о наименьшем возможном наказании.