Во сне остановилось сердце: скончался продюсер лейбла All Stars Эд Барк

Продюсер лейбла All Stars Эдуард Барк умер в 36 лет

Скончался Эдуард Барк, продюсер музыкального лейбла All Stars, с которым сотрудничает певец Дима Билан. Мужчине было всего 36 лет, сообщает SHOT .

По предварительным данным, Барк умер во сне от остановки сердца. По словам его партнера по бизнесу Марины Ермошкиной, последние два месяца в жизни продюсера были «смутные времена».

Она заявила, что Барка все это время «доводили конченные персонажи». Ермошкина публично выразила ему благодарность за работу.

Дима Билан стал сотрудничать с All Stars этим летом. Тогда у него вышел новый альбом.

Ранее в возрасте 85 лет умерла заслуженная артистка России Валентина Шарыкина. Особую известность ей принесла роль пани Зоси в программе «Кабачок „13 стульев“».

