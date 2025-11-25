Во сне остановилось сердце: скончался продюсер лейбла All Stars Эд Барк
Фото - © соцсети
Скончался Эдуард Барк, продюсер музыкального лейбла All Stars, с которым сотрудничает певец Дима Билан. Мужчине было всего 36 лет, сообщает SHOT.
По предварительным данным, Барк умер во сне от остановки сердца. По словам его партнера по бизнесу Марины Ермошкиной, последние два месяца в жизни продюсера были «смутные времена».
Она заявила, что Барка все это время «доводили конченные персонажи». Ермошкина публично выразила ему благодарность за работу.
Дима Билан стал сотрудничать с All Stars этим летом. Тогда у него вышел новый альбом.
