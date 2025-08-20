Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после развода с женой

Пресняков восемь лет был женат на Алене Красновой. Девушка недавно объявила о разводе. Она заявила, что у них с музыкантом очень разные взгляды на жизнь и будущее, что и стало причиной разрыва.

Сам Пресняков долго не выходил на связь с подписчиками, предпочитая хранить молчание. Однако он все же решился поделиться с ними некоторыми своими мыслями.

«Новая глава в моей жизни. Вперед», — написал музыкант.

Также артист порекомендовал поклонникам не строить домыслы о причине его развода. Он намекнул, что за все годы этих отношений у пары было несколько непростых моментов. Однако певец отметил, что им с экс-супругой удалось сохранить дружеские отношения.

